Alkollü sürücü ortalığı karıştırdı

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ANKARA'DA kullandığı otomobille ağaca çarparak yaralanan alkollü sürücü polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. M.S. idaresindeki 06 AP 1569 plakalı otomobil, Anıtkabir'in İller Caddesi girişinde kaldırıma çıkarak bir ağaç ile yön levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağaç ve yön levhası yol kenarına devrilirken araç sürücüsü M. S. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri M. S.'ye ilk müdahaleyi yaparken olası bir kafa travmasına karşı boyunluk taktı. Alkollü olduğu belirlenen M. S., ilk yardım ve polis ekiplerine zorluk çıkararak tedaviyi reddetti. Boyunluğu çıkarıp yere atan ve görevlilere hakaret eden sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.