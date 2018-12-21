Kadın polise özel parmak

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Başkent Tiran'da inşa edilen Büyük Çevre Yolu Projesi'ne karşı düzenlenen protestoda çıkan arbedede ellerinden yaralanan 26 yaşındaki kadın polis İna Nuka, tedavi için Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulansla Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Baş parmağı kopan ve diğer parmaklarından da yaralanan Nuka'ya, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü başkanlığındaki cerrahi ekip tarafından özel bir tedavi yöntemi uygulandı. Nuka'ya, leğen kemiği ve kolundan alınan parça ile oluşturulan parmak nakledildi.ARNAVUT kadın polis İna Nuka'ya yapılacak parmak operasyonuna ilişkin plastik cerrahi konseyi ile durum değerlendirmesi yaptıklarını ifade eden Ünlü, "Şu ana kadar literatürde bulunmayan çok farklı bir teknik geliştirdik. İki farklı kompozit flepi aynı anda kullanarak hastaya baş parmağı oluşturduk. Yaptığımız ameliyat çok başarılı geçti. Karnın alt bölgesindeki kemikten ve koldan parça alarak ikisini kombine ettik ve daha önce uygulanmayan bir yöntemle de hem hastanın isteğine karşılık verdik hem de hastanın vücudunda herhangi bir şekilde bir eksiklik oluşturmadık. Uyguladığımız yöntemi daha da geliştireceğiz. Daha önce parça parça yapılmış. Yöntemin adı henüz yok. Adını biz koyacağız" ifadelerini kullandı. Ünlü, hastanın doku nakline gerek kalmadan tamamen kendi dokularıyla yaklaşık 4 saat süren operasyonla sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.