BUGÜN NELER OLDU

Mamaklı Gençler tutulmuyor ALTINDAĞ Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibine 26 sayı fark atan Yeşil- Beyazlılar, elde ettiği galibiyetlere ligdeki başarısını sürdürüyor. Mamak'ın basketbolda Ankara'nın yükselen değeri olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,ifadelerini kullandı