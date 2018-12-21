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Mamaklı Gençler tutulmuyor

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Mamaklı Gençler tutulmuyor
Mamaklı Gençler tutulmuyor ALTINDAĞ Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibine 26 sayı fark atan Yeşil- Beyazlılar, elde ettiği galibiyetlere ligdeki başarısını sürdürüyor. Mamak'ın basketbolda Ankara'nın yükselen değeri olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "A takımdan yıldızlara kadar her ligde iddiamızı sürdürüyoruz. Bu başarı serilerinin devam edeceğine de inancımız tam. Gençlerimizi elde ettiği bu farklı galibiyetten dolayı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı
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Mamaklı Gençler tutulmuyor
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