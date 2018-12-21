Natavega 7 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA merkezli Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından biri olan Nata Holding çalışanları yeni yıl yemeğinde bir araya geldi. Holding Başkanı Namık Tanık ve eşi Aysel Tanık'ın hazır bulunduğu gece, renkli görüntülere sahne oldu. "İçimizden Sesler " temasıyla holding çalışanlarının hazırladığı ve sahne aldığı gece de Teknik Koordinatör Cemal Babalık'ın kızı Gamze Babalık Karadeniz türküleri ile, Antares Alışveriş Merkezi İcra Kurulu Üyesi Mustafa Çayırpınar fantezi şarkıları ile, Natavega AVM danışma görevlisi Burcu Çiçek Türk halk müziği eserlerle, profesyonel sanatçıları aratmayan performanslarıyla dinleyenleri mest etti. Natavega Alışveriş Merkezi Müdürü Serkan Subay'ın renkli sunumuyla devam eden davette, şirket çalışanlarına çeşitli hediyeler dağıtıldı. 4 kişiye tatil, 4 kişiye umre çekilişini ise Nata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık'ın eşi Aysel Tanık gerçekleştirdi. Mesai arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet eden Namık Tanık, "Bugün aynı zamanda Natavega Alışveriş Merkezimizin de 7. yaşını kutluyoruz. Bu projeyi hayata geçirmeye karar verdiğimizde kimse inanmamıştı, şimdi ise Türkiye'nin en büyük Alışveriş ve Yaşam merkezi olduğu gibi, başkentlilerin yanı sıra çevre illerden de yoğun ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Namık Tanık'ın yakın arkadaşı Abidin Çağıran'ın seslendirdiği şiirlerle duygu dolu anlar yaşanırken, gece havai fişek gösteri ile son buldu.