Son kale de yıkıldı

BUGÜN NELER OLDU

iraat Türkiye Kupası'nda başkenti temsil eden tek takım olan Gençlerbirliği, Türkiye Kupası 5. turunda 2-1'in rövanşında Hatayspor deplasmanına konuk oldu.10. dakikada ceza sahası içine gelen ortada uzak köşede Korkishko vuruşu yaptı. Top yan direğe çarparak auta gitti. 18. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Jailton'un vuruşunda kaleci Ömer topa son anda müdahale etti. 20. dakikada Hamidou'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş üstten dışarı gitti. 34. dakikada Matei'nin ortasında Canberk topa dokunamadı.İlk yarı Hatay'ın üstünlüğü ile sona erdi.İKINCI 45 dakikaya her iki takım da oyuncu değişiklikleri ile başladı. 46. dakikada oyuna yeni giren Caner Hüseyin topla ilk buluşmasında golü buldu.58. dakikada Özgür'ün sağdan ortasında top bir anda kaleye yöneldi. Emrullah son anda topa müdahale etti. 75. dakikada Sinan Kurumuş'un ceza sahası içine çevirdiği topta savunma araya girdi. 79. dakikada Cengizhan'ın vuruşunda top dışarı gitti. 85. dakikada Bady'nin kullandığı serbest vuruşta top kaleyi bulmadı. Karşılaşmanın sonuna 6 dakikalık kayıp zaman ilave edildi. 90+2. dakikada Gençlerbirliği Arnason ile mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Arnason'un vuruşu kaleci Ömer'de kaldı.