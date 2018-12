Yarım asır sonra muhtarlığa veda

BUGÜN NELER OLDU

Çamlıdere'de55 yıldır muhtarlık yapan 88 yaşındaki Suat Zeybek, görevini gençlere bırakacağını açıkladı. Zeybek'in adı ilçede yaşatılacak. 1963 yılında girdiği seçimlerde 34 yaşındayken Çamlıdere'nin Orta Mahallesi'nin muhtarı olarak seçilen Suat Zeybek, bu koltukta tam 55 yıl geçirdi. Yarım asrı geçen muhtarlık hizmetinde gönüllere taht kuran Zeybek, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. 88 yaşındaki Suat Zeybek, uzun yıllar güzel hizmetlere imza attığını ve artık görevi gençlere bırakmanın zamanı geldiğini ifade etti. Zeybek'in mahalle halkı tarafından çok sevildiğini belirten Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, muhtarın adını mahallesinin en işlek caddesinde yaşatılacağını ifade etti. Belediye Meclisi'nde isim değişikliği ile ilgili karar aldıklarını belirten Can, "Suat amcamız çok sevdiğimiz, saydığımız bir büyüğümüz. Kendisiyle beraber Çamlıdere'ye hizmetlerde bulunduk. Suat amca her girdiği seçimde neredeyse rakipsizdi. Artık bu görevini gençlere bırakmak istiyor. Bizde Çamlıdere Belediyesi olarak kendisine bir vefa örneği sunmak istedik. Suat amcamızın adını 55 yıl görev yaptığı Orta Mahallesi'nin en işlek caddesine verdik. Suat Zeybek adını bu caddede ölümsüzleştirdik" şeklinde konuştu.Meclisin aldığı karardan dolayı mutluluğunu ifade eden Muhtar Suat Zeybek ise, "55 yıldır mahalleme mümkün olduğunca hizmet ettim. Benim muhtar olduğumda doğan çocuklar şimdi torun sahibi oldular. Biz bir mahalle değil aileyiz... Artık gençlerin önünü açmak lazım... Bu dönem aday değilim" diye konuştu.