‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’a Yenimahalle’den tam destek

BUGÜN NELER OLDU

"YÜZME Bilmeyen Kalmsasın" adlı Gençlik Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıklarının ortak projesine Yenimahalle Belediyesi tam destek veriyor. Yenimahalle'nin 4 ayrı havuzunda ilkokulda okuyan öncelikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerine deneyimli antrenörler eşliğinde beden eğitimi ve oyun derslerinde ücretsiz yüzme eğitimi verilecek. Bülent Ecevit Yüzme Havuzu'nda start alan eğitimlerin ilk gününde ev sahibi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç minik kursiyerlerin heyecanına ortak oldu.