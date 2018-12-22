Ankaragücü’nde büyük endişe

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Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nün başkanı Mehmet Yiğiner, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bizzat ilgilenmemesi halinde yapımı süren Eryaman Stadı'nın sezonun ikinci yarısına da yetişmeyeceğini ileri sürdü. Mehmet Yiğiner, başkentin diğer temsilcisi Gençlerbirliği ile maçlarını Ankara dışında oynamak durumunda kaldıklarını hatırlatarak,dedi. Beştepe Tesisleri'ndeki sahanın yenilenen zeminini örnek gösteren Yiğiner,diye konuştu.MEHMET Yiğiner, yapımı devam eden Eryaman Stadı ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi ve müteahhit firma arasında anlaşmazlık olduğunu iddia etti. Eryaman Stadı'nın yapım sürecinde proje değişikliği yapıldığını belirten Yiğiner,değerlendirmesinde bulundu. Yaşanan anlaşmazlıktan dolayı stat inşaatının tamamlanamadığını savunan Yiğiner,şeklinde konuştu.MEHMET Yiğiner, yeni göreve başlayan teknik direktör Bayram Bektaş'tan da övgüyle bahsetti. Bektaş'ın yakından takip ettikleri bir teknik direktör olduğunu ifade eden Yiğiner, "Heyecanlı, hırslı ve genç bir arkadaşımız. Üç yabancı dil biliyor. Özellikle Fransızcası çok önemli. Tercümana gerek kalmadan futbolcularımızla bire bir, iyi diyalog kuracağını düşünüyorum. Bana göre şu an alabileceğimiz, takımımıza, camiamıza en uygun teknik direktör" yorumunu yaptı. Bayram Bektaş'ın işinin zorluğuna dikkat çeken Yiğiner, "Çok sakatımız var. Ligin en az koşu mesafesine sahip takımıyız. Bu değerlerin negatiften poz-i tife çıkması lazım. Bayram hocamızda ve ekibinde potansiyel var. Göztepe ile Kayseri'de karşılaşacağız. Rakibimiz, bir önce çalıştırdığı takım olduğu için hocamızı biraz daha heyecanlandırıyordur. Biz bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Taraftarımız sahip çıksın, başkentin takımını hep birlikte layık olduğu yerlere getirelim" diyerek sözlerini noktaladı.