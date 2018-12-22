Ankaragücü’nde büyük endişe

Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nün başkanı Mehmet Yiğiner, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bizzat ilgilenmemesi halinde yapımı süren Eryaman Stadı'nın sezonun ikinci yarısına da yetişmeyeceğini ileri sürdü. Mehmet Yiğiner, başkentin diğer temsilcisi Gençlerbirliği ile maçlarını Ankara dışında oynamak durumunda kaldıklarını hatırlatarak, "Bu ne Ankaragücü'nün ne de Gençlerbirliği'nin arzu ettiği bir olay. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı şehir şehir geziyoruz"
dedi. Beştepe Tesisleri'ndeki sahanın yenilenen zeminini örnek gösteren Yiğiner, "Antrenman sahamızı biz komple kaldırdık. Altının drenajını, kum ve çim serimini yaptık. 27. günde de antrenmanlarımıza başladık. Yemyeşil ve dört dörtlük bir saha oldu. Ne hikmetse 2 ay geçti, Yenikent Stadı'nın zemini düzelmedi"
diye konuştu. FİRMA İLE BAZI ANLAŞMAZLIKLAR VAR
MEHMET Yiğiner, yapımı devam eden Eryaman Stadı ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi ve müteahhit firma arasında anlaşmazlık olduğunu iddia etti. Eryaman Stadı'nın yapım sürecinde proje değişikliği yapıldığını belirten Yiğiner, "Yeni statla ilgili proje değişikliği yapıldı ve 17 bin kişilik stat 22 bin kişilik oldu. Burada Ankara Büyükşehir Belediyesi ile müteahhit firma arasında anlaşmazlık var. İddia ediyorum, Gençlik ve Spor Bakanlığı bu işe el atmadığı sürece, biz ligin ikinci yarısında da burada oynamaya başlayamayız"
değerlendirmesinde bulundu. Yaşanan anlaşmazlıktan dolayı stat inşaatının tamamlanamadığını savunan Yiğiner, "Anlaşmazlık giderilsin, 1 haftaya stat hazırlanır. Bununla ilgili Sayın Bakanın kendisi ilgilenmesi lazım. Eğer kendisi ilgilenirse, eksikler tamamlanır, bu iş biter. Bir hafta 10 günde tertemiz olur. Biz de Gençlerbirliği ile birlikte ligin ikinci yarısında burada oynama fırsatı buluruz"
şeklinde konuştu. BAYRAM BEKTAŞ TAKIMA EN UYGUN TEKNİK DİREKTÖR
MEHMET Yiğiner, yeni göreve başlayan teknik direktör Bayram Bektaş'tan da övgüyle bahsetti. Bektaş'ın yakından takip ettikleri bir teknik direktör olduğunu ifade eden Yiğiner, "Heyecanlı, hırslı ve genç bir arkadaşımız. Üç yabancı dil biliyor. Özellikle Fransızcası çok önemli. Tercümana gerek kalmadan futbolcularımızla bire bir, iyi diyalog kuracağını düşünüyorum. Bana göre şu an alabileceğimiz, takımımıza, camiamıza en uygun teknik direktör" yorumunu yaptı. Bayram Bektaş'ın işinin zorluğuna dikkat çeken Yiğiner, "Çok sakatımız var. Ligin en az koşu mesafesine sahip takımıyız. Bu değerlerin negatiften poz-i tife çıkması lazım. Bayram hocamızda ve ekibinde potansiyel var. Göztepe ile Kayseri'de karşılaşacağız. Rakibimiz, bir önce çalıştırdığı takım olduğu için hocamızı biraz daha heyecanlandırıyordur. Biz bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Taraftarımız sahip çıksın, başkentin takımını hep birlikte layık olduğu yerlere getirelim" diyerek sözlerini noktaladı.