BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, bir süredir sosyal medyada ve bazı yayın organlarında Mehmet Özhaseki'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından çekileceği yönündeki iddialara çok sert yanıt verdi. Özhaseki'nin uzun yıllar belediye başkanlığı ve bakanlık görevleri yaptığını, bu nedenle de çok tecrübeli bir siyasetçi olduğunu vurgulayan Özcan, son dönemdeki asılsız iddialara sadece güldüklerini belirtti. Özcan yaptığı yazılı açıklamada, "AK Parti 16 senedir Türkiye için çalışmış ve çalışmakta olan güven ve istikrar partisidir. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki'dir. Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'ya uygun bulunmuştur. Mehmet Özhaseki gibi tecrübeli birinin Ankara'dan aday olması büyük şans, Cumhurbaşkanımızın da Ankara'ya verdiği değeri gösterir. Birkaç gündür algı operasyonlarına karşısında Özhaseki ve partimizin sessiz kalmasının tek nedeni şuan Ankaramız ve vatandaşlarımız için gelecek projelerimiz üzerine çalışıyor olmasındandır ve yapmaya çalıştığınız basit algı operasyonunu ciddiye almadığımızdandır" dedi."Kuru gürültüye ayıracak vaktimiz yoktur" diyen Başkan Özcan, " Hangi partiden aday olduğu dahi belli olmayan, iki kez kaybetmiş ve yol arayışında olan, yeniymiş gibi lanse edilmeye üstün gayret gösterilen, kendi söyleyip kendi oynayan CHP adayının yanında yer alarak aslı astarı olmadan yapılan haberler tarafımızı sadece güldürmektedir. Korkunun ecele faydası yok… Bu tecrübe karşısında bacaklarınızın titrediğinin farkındayız. İçeride nasıl telaş yaptığınızı herkes söylüyor. AK Parti olarak taraf ve tanımlaması belli, çok kıymetli bir anlayışın ürünü olan Cumhur İttifakı'nın bileşeni MHP'li seçmenlerimiz ve ülkücü kardeşlerimizle Cumhur İttifakı adayı Özhaseki ile geçmiş ve mazimizle projeler üzerine çalışırken bir yama görevi üstlenen kişi ve duruar hakkında konuşacak vaktimiz bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.