Minik kalplere sıcacık dokunuş

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANKAZAN Belediyesi, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri ve minik yavruları unutmadı. Belediye ekipleri ziyaret ettikleri evlerde minik yavrulara bot, kaban, pantolon, kazak, eldiven ve bere gibi kışlık giysi yardımında bulundu. Minik kalplere yapılan bu sıcacık dokunuş sonrasında, miniklerin sevinci görülmeye değerdi. Yeni giysi ve botlarını alan minikler kıyafetlerini hemen denedi. Minik yavruların aileleri de bu anlamlı hediyelerden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirerek, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Bu kapsamda 100'e yakın minik yavruya kışlık giysi ve bot hediye edilirken, belediye ekipleri ayrıca oyuncak da hediye etmeyi ihmal etmedi.