Minik Öykü için seferberlik

BUGÜN NELER OLDU

yaşında lösemi tedavisi gören İzmir'li Öykü Arin'e bir destek de Etimesgut Belediyesi'nden geldi. Etimesgut Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar, "Hepimiz Birer Mucizeyiz", "Lösemi El ele İyileştirir", "Donör Ol Hayat Kurtar" dövizleriyle, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret ettiler. Çocuklar, lösemi tedavisi gören Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklara gerekli donörün bulunabilmesi için herkesin kan ve ilik örneği vererek kampanyaya destek olması gerektiğini söyleyerek, Başkan Demirel'den destek istedi. Demirel, "Personelimizle birlikte kampanyayı destekliyoruz" dedi.