Soğuk kentin sıcak yuvası

BAŞKENT, mevsimin en soğuk günlerini yaşarken Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ulus'taki Barınma Evi, evsiz ve kimsesiz vatandaşlara kış-yaz barınma imkânı sağlıyor. Yılın her günü 24 saat boyunca hizmet veren Barınma Evi; bedensel, zihinsel, psikolojik problemi olan veya herhangi bir nedenle evden atılan, evini terk eden ya da evi olmayan kimsesiz vatandaşlara barınma imkânı sağlayarak adeta sıcak bir yuva oluyor. 2009 yılından itibaren 8 bin 639 vatandaşı misafir eden Ulus'taki Barınma Evi; barınma, yemek, yıkanma ve giysi yardımı sağlayarak binlerce evsiz ya da kimsesiz vatandaşa kucak açıyor. Barınma Evi sakinlerinin her birinin farklı bir hikâyesi var…Onlardan biri de sokakta müzisyenlik yapan Mehmet Küce. Barınma evi sayesinde kış günü dışarda kalmaktan kurtulduğunu belirten Küce, "Bir süredir Barınma Evi'nde kalıyorum. Burada sadece barınma değil, kıyafet yardımı da yapılıyor. A'dan Z'ye zengin bir sosyal hizmet veriyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'ya ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum" sözleriyle duygularını dile getiriyor. Barınma Evi'nin bir diğer misafiri ise Murat Altınok… Ailesini trafik kazasında kaybeden Altınok, Barınma Evi'nin hizmetlerinden memnuniyetinin altını çizerek, "Hizmetlerinden, yemeklerinden, personelinin samimiyetinden, her şeyden çok memnunum. Havalar çok soğuk. Bu tür hizmetlerden faydalanmaktan çekinmemek lazım" dedi. 50 yıldır akciğer hastası olan ve kimsesi olmadığını ifade eden 70 yaşındaki Mustafa Tetik ise, "Dışarıda havayı görüyorsunuz… Allah razı olsun, sıcak yemeğimi veriyorlar. Banyomu yapıyorum" diyor.