Tren garında Filistin defilesi

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Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) ev sahipliğinde, Ürdünlü El-Hanuneh Popüler Kültür Topluluğunun düzenlediği, geleneksel Filistin elbiselerini günümüze taşıyan serginin açılışı Ankara Tren Garı'nda gerçekleşti. YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, burada yaptığı konuşmada, Filistin kültürünü ve medeniyetini dünyaya tanıtmak için sergiyi bilimsel verilere göre hazırlayan El-Hanuneh Derneğine teşekkür etti. Sergide, son yüzyılda yapılan ve nesilden nesile aktarılan orijinal Filistin elbiseleri izlenime sunuluyor. Sergi kapsamında 35 geleneksel kıyafet, atkı, şal, çanta ve muhtelif açıklama tabloları 28 Aralık'a kadar sanatseverlerle buluşacak.