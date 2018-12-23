Ak, engelli Çakır kardeşlere kitap ve tablo hediye etti

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN'IN Bademlik Mahallesi'nde ikamet eden Furkan ve Murat Çakır kardeşlerin görüşme isteğini geri çevirmeyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Çakır kardeşleri ve anne Sevim Çakır'ı misafir etti. Murat'ın ve Furkan'ın kendisiyle görüşmek istediğini öğrenen Başkan Ak, makamında misafir ettiği Çakır kardeşlerle sohbet etti. Bilgisayar bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi olan Çakır kardeşler mezun olduktan sonra belediyede staj yaparak kendilerini geliştirmek istediklerini belirtti. Başkan Ak da mezun olduktan sonra gereken neyse yapılması için Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne talimat verdi. Ziyaret sırasında anne Sevim Çakır'la da sohbet eden Ak, özellikle Murat Çakır'ın kitap okumayı çok sevdiğini öğrenince kitap ve ziyaretlerinden dolayı bir de tablo hediye etti.