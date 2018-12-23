Binalarda mantolama ile yüzde 50 enerji tasarrufu mümkün

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ANKARA Yağlıboya, Dekorasyon, Hırdavatçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bilgiç, ısı yalıtımı yaptıranların bir hayli fazla olduğunu belirtti. Bilgiç, "Isı yalıtım malzemesi enerji tasarrufuyla olan bir sistem. Vatandaşa ekonomik yönden katkıda bulunuyor" dedi. 1982 yılından beri bu sektörde hizmet verdiğini söyleyen Fahrettin Aydemir ise ısı yalıtımı yaptıranların bir hayli fazla olduğunu belirtti. Aydemir, "Binalara ısı yalıtımı yapılması kullanılan malzemenin kalitesine göre yüzde 50-60 civarında enerji tasarrufu sağlar. Vatandaşın doğalgaz faturası düşer, binaların dış cephesi de yenilenmiş olur" dedi.TSE'li ürünler kullanılmasını öneriyoruz diyen Aydemir, "Binanın dış cephesi köpükle kaplanarak yapılır, üzerine sıva ve boya yapılır. Bu nedenle binanın dış cephesi de yenilenmiş olur. Buna harcanan para ise ortalama 4-5 içinde kendisini amorti eder" diye konuştu.