Elmadağ’a Erciyes modeli

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları boyunca sadece başkente yönelik projelerini konuşacağını açıkladı. İçerisinde mimar, şehir plancısı, kültür danışmanı ve mühendislerin bulunduğu bir ekiple Ankara için yüzlerce proje hazırladığını ifade eden Özhaseki, bu projeleri 2019 yılı itibariyle açıklamaya başlayacağını dile getirdi. Mehmet Özhaseki, Ankara'nın ilçe adaylarının da önümüzdeki hafta açıklanacağını ifade etti. Ankara'nın başkent olması nedeniyle kültür, sanat, sanayi ve turizmde de başı çekmesi gerektiğini dile getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, kentin Ankaragücü ve Gençlerbirliği gibi önemli markalar sahip olduğunu belirterek, 55 bin kişilik yeni bir stat yapılacağının müjdesini verdi. Başkente turizm anlamında da projeler kazandıracaklarını ifade eden Özhaseki, Kayseri Erciyes'te hayata geçirdiği kayak merkezinin bir benzerini de Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yapacaklarının altını çizdi. Özhaseki, "Yılbaşı gibi projelerimi açıklayacağım. 11 ana başlıkta yüzlerce proje var. Bunlar inşaattan çok insana dokunan projeler, yeşil ağırlıklı projeler, çevre ile ilgili projeler, akıllı şehirler ile ilgili projeler" ifadelerini kullandı.Ankara'da ülkücü hareketin içerisinde aktif görev aldığını da dile getiren Özhaseki, "Lise yıllarından başlayan bir memleket sevdamız var. Hocalarımızı sevdik, vatan aşkını sevdik. Onların bize verdiği kitapları okuduk. Ankara'ya 17 yaşında geldim. Gece Ankara'da indim, taksiye bindim. Stadın karşısında eski bir yere götürdü beni. Ankara sevdamız orada başladı bizim. Hacettepe Üniversitesi'ne girdim. Okulda daha çok Kürtçü akımlar vardı, o zaman ismi DDKD idiydi. Rusya'nın inisiyatifinde, Çin'in güdümünde gruplar vardı. Okula gittiğim ilk gün onlarla mücadele başladı. Onlar bizi okula almak istemiyorlardı. Biz de okumak istiyorduk. O kavgalar içerisinde epey ceza aldım. Ben Ülkü Ocakları'nda olduğum için daha çok ülkücü camiayı tanıyorum. Rahmetli Türkeş, bize iki haftada bir seminer verirdi. Partide kim var hepsini bilirdim. Üniversitede Devlet Bey vardı, biz de 'Devlet abi' derdik. Bir dönem Kızılay sorumluluğunu yapmışlığım da var" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini Ankaralı olmadığı için eleştirdiğini söyleyen Özhaseki, "Kendisi İstanbul Büyükşehir adaylığında Kağıthane'ye Kağıttepe demişti. Daha önce Ankara'da Vedat Dalokay belediye başkanıydı. Kendisi nereliydi? Elazığlı idi. Ne kadar ayıp bir şey mikro milliyetçilik yapmak... 17 yaşında Ankara'ya geldim. 3-5 sene kaldım. Kızım Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandı. Ben de 1-2 haftada bir Ankara'ya geliyordum. 3 dönem Ankara'da milletvekiliyim. Bütün bunlara karşı 'Ankara'yı bilemez' diyorsa hakikaten çok ayıp. Gençliğimde Kızılay sorumlusuydum. Sokak sokak her tarafı bilirim. Sincan'a yapılacak yolun genişletilme çalışmasının içinde bulunan birisiyim" yanıtını verdi.