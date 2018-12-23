Keçiören nefes alıyor

BUGÜN NELER OLDU

PARK zengini ve yeşil dostu kent Keçiören Belediyesi, park sayısını hızla artırırken ilçeyi yeşillendirme çalışmalarına da son hızla devam ediyor. Keçiören'in her mahallesine donanımlı parklar açtıklarını vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Atapark Mahallesinde 1363. ve 1291. Sokaklardaki park yapımı çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında içerisinde çocuk oyun alanı, futbol ve basketbol sahaları olan 1363. Sokak üzerindeki parka ağaç da diken Başkan Ak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2.2 metrekareden 7 metrekareye çıkardıklarına dikkat çekerek 10 yıl içerisinde 970 bin ağaç diktikleri bilgisini de verdi.