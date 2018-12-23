Köy okulları için en anlamlı “güzellik”

BUGÜN NELER OLDU

BAŞKENTTE güzellik salonu işleten Eser Kansuva, Kars'ta bir okul için kütüphane açma projesine destek veren müşterilerine ücretsiz fön çekiyor. "Bir çocuk okur, dünya değişir" sloganıyla yola çıkan kuaför Eser Kansuva, kitap getiren müşterilerine ücretsiz fön çekiyor ve toplanan kitaplarla Kars'ın Çakmak Köyü'nde bulunan Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'nda kütüphane açmayı planlıyor. Kansuva, amacının dünyada faydalı eserler bırakmak olduğunu belirterek, şu ana kadar yaklaşık 100 kitap topladıklarını, gelecek yıl 4 Şubat'a kadar binin üzerinde kitap toplamayı hedeflediklerini söyledi. Bu süreçte ağabeyi Eser Kansuvar'a yardım eden Samet Kansuvar ise insanlardan destek beklediklerini vurguladı.