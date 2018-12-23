Otomobil refüje çarptı sürücüsü yaralandı

ÇANKAYA'DA M. E.Ç., otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki refüje çarptı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de bulvar üzerinde güvenlik önlemleri alarak, Balgat istikametini ulaşıma kapattı. Kaza nedeniyle otomobilde büyük hasar meydana geldi. Kazanın ardından yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.