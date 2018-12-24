3 kazada 8 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Birinci kazada; Erbakan Bulvarı'ndan ters yönden Ulus istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 HV 946 plakalı araç, aynı şeritte Pursaklar istikametine devam eden Mehmet A. kontrolündeki 06 EV 9042 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Mehmet A. ile aynı araçta bulunan Aykut Ç. ve Erkan Ç. ile 33 HV 946 plakalı otomobildeki Sadık K. ve Dursun T. yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Daha sonra taraflar arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavga dönüştü. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Sağlık personellerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Mehmet A'nın ilk olarak tedaviyi reddettiği daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye tedavi olmaya gittiği öğrenildi.Çankaya ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'ndeki ikinci kazada, Atatürk Bulvarı üzerinden Sıhhiye istikametine seyir halinde olan 06 AFE 894 plakalı otomobil, Akay Tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen 06 T 1296 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan taksi, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Bulvarda seyreden 06 ALS 17 ve 35 JC 663 plakalı araçların da hızını alamayarak kaza yerine dalmasıyla olay, zincirleme trafik kazasına dönüştü. Taksi şoförü Yasin T. ve 06 ALS 17 plakalı araçtaki Abdullah Mert G. yaralandı.Çankaya ilçesine bağlı Tınaztepe Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen üçüncü trafik kazasında, Bülbülderesi Caddesi üzerinden Kolej istikametinde ters yönde seyreden 34 NVU 77 plakalı motosiklet, Libya Caddesi kesişiminde Seyranbağları yönünde ilerleyen Osman K.'nin kullandığı 06 T 6906 plakalı ticari taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada savrulan motor sürücüsü yaralanarak yerde hareketsiz kaldı. Kazayı gören polis ekipleri, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra noktaya gelen sağlık ekipleri, yaralı motor sürücüsünü kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti. Yaralı halde hastaneye kaldırılan, ters yönden gelen motor sürücüsünün, taksi şoföründen davacı olacağını söylediği iddia edildi.