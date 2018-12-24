Ankara derbisi BOTAŞ’ın

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça BOTAŞ etkili başladı. İlk çeyrek 16-14 BOTAŞ üstünlüğüyle geçildi. 2. çeyrekte hem pota altında hem de dış atışlarda rakibine üstünlük sağlayan BOTAŞ, soyunma odasına 35-28 önde gitti. 3. çeyrekte Ormanspor etkili hücumlarıyla farkı kapattı. Çeyrek 52-51 BOTAŞ lehine sonuçlandı. Son çeyrekte oyun üstünlüğünü eline alan BOTAŞ, sahadan 71-64 galip ayrıldı.Ormanspor'da Gardner'ın 19 sayısı yeterli olmadı.