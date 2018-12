‘Beni affet’ yürüyüşü

BUGÜN NELER OLDU

İsmininaçıklanmasını istemeyen yazılım uzmanı genç E.A, Ankara'dan başladığı yürüyüşü İstanbul'da noktalamayı düşünüyor. Zaman zaman mola vererek geceyi de yanında taşıdığı çadırda geçiren E.A, Nallıhan'ın Çayırhan Mahallesi'ne ulaştı ve yürüyüşünü sürdürüyor. Kendisini her yerden engelleyen sevdiğine verdiği değeri bu şekilde göstermek için yola çıkan E.A, "Beni seven bir insanı kırdım ve üzdüm. Bu durum beni çok üzdü. Çevremden yürüyüş yap, spor yap, gibi telkinler aldım. Bu nedenden dolayı ben de sevdiğim, kırdığım insana yürümeye karar verdim. Ankara'dan İstanbul'a yürüyeceğim. Kendisi doğrudan iletişim kurmamı istemiyor ve her yerden engelledi" ifadelerini kullandı.E.A. ayrıca, "Bu yürüyüşüm ile kendisine ulaşmak gibi hedefim var. Hem de bu vasıta ile kendisinin benim için ne kadar değerli olduğunu göstermek istiyorum. Kendisi benim için çok değerli bir insandı. Evlenme teklifi etmiştim ve ailem bununla ilgili plan yapmaya başlamıştı. Aynı zamanda bu yürüyüş ile toplumsal bir mesaj vermek istiyorum. Ekonomik sıkıntılar, kişisel hırslar v.b. durumlar nedeniyle eşlerine, çocuklarına veya sevdikleri değer verdikleri insanları ihmal etmesinler. Zaman akıp geçiyor ve hepimizin kısıtlı bir vakti var. Bu vakti size değer veren ve seven insanlarla değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu yürüyüşü 16 gün içinde tamamlamayı planlıyorum" dedi.