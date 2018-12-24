Ev hanımları halk oyunları öğreniyor

BUGÜN NELER OLDU

Büyükküçük, genç yaşlı herkesin severek izlediği geleneksel halk oyunlarını öğrenmek artık zor değil. Mamak Belediyesi, yöresel kültürün yapı taşı olan halk oyunlarının her kesime ulaşması için Abidinpaşa Aile Merkezi'nde hanımlara yönelik Halk Oyunları kursu açtı. Çoğunlukla ev hanımlarından oluşan, 30-55 yaş grubundaki 15 kadın, halk oyunları kursuna katılarak sosyalleşiyor. Haftanın iki günü düzenlenen kursta kadınlar halk oyunları sayesinde Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait kültürleri tanıma fırsatı yakalıyor. Trabzon, Aydın ve Van yöresi oyunlarını öğrenerek aynı zamanda spor yapan kadınlar, aile merkezinde yılsonu yapılacak sergide de gösteri yapmaya hazırlanıyor. Provalarını aksatmadan sürdüren kadınlar, yeni figürler öğrenmenin yanı sıra uzun zamandır bir arada çalışmanın keyfini de yaşıyor.