Eymir’e komşu millet bahçesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 100 günlük icraat programında Türkiye'nin pek çok kentine Millet Bahçesi yapılacağı açıklanmıştı. Açıklanan programa göre ise iki Ankara'ya da iki ayrı Millet Bahçesi yapılması kararlaştırıldı. Bu Millet Bahçesi projelerinden biri AKM alanının bulunduğu yere diğeri ise Gölbaşı'nda bulunan Eymir Gölü'nün hemen yakınındaki araziye yapılacak. Her iki proje ile ilgili de detaylı çalışmalar sürerken SABAH Ankara, Gölbaşı'na yapılacak olan dev Millet Bahçesi'nin görsellerine ulaştı.Eymir Gölü'nün hemen yakınından geçen Çevre Yolu'nun dibinde yer alan Gölbaşı'ndaki Millet Bahçesi yaklaşık 800 bin metrekarelik alanı kaplıyor. Yapılacağı bölgede adeta yeşil bir dönüşüm oluşturacak olan Millet Bahçesi içerisinde; yürüyüş yolları, oyun alanları ve evcil hayvan alanları gibi sosyal bölümler bulunuyor. Gölbaşı ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'ne inşa edilecek olan Millet Bahçesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak. İkinci 100 gün icraat programında da bulunan Millet Bahçesi ile ilgili önümüzdeki günlerde ihale yapılması bekleniyor.Projeyi yakından takip eden Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman'ı ziyaret ederek yakın zamanda temeli atılacak olan Millet Bahçesi Projesi hakkında bilgi alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.