Gençler devreyi lider kapattı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de ilk devrenin son maçında lider Gençlerbirliği, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Ev sahibi ekip maçın henüz 50. saniyesinde golü buldu. Galip'in kullandığı köşe vuruşunda Berk kafayı vurdu. Yere çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 38. dakikada Selçuk'un ceza sahası dışından şutu yandan dışarı gitti. 41'de Gençlerbirliği maçta eşitliği yakaladı.İlk yarı bu skorla bitti.53'TE Nobre'nin vuruşunda kaleci harika bir kurtarışa imza attı. 66'da Sessegnon topu ceza sahası içine taşıdı. Pasında Deniz vuruşu yaptı. Savunmadan seken topu Nobre ağlara yolladı: 1-2. 71'de Ahmet Oğuz'un pasında Nadir topu ağlara yolladı: 1-3. 75'te uzak köşeden fileleleri sarsarken Berk takımının ikinci golünü attı. 6 dakikalık uzatmada başka pozisyon olmadı ve G.Birliği sahadan 3-2 galip ayrıldı.