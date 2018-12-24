Mahalleyi birbirine kattı

BUGÜN NELER OLDU

Keçiören'deyaşanan olayda, Refik Saydam Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde yaşayan, şizofreni hastası olduğu belirtilen öğretmen Murat Ö., nöbet geçirerek kendisine zarar vermeye başladı. Evinin balkonuna çıkan şahıs, önce kazağını ateşe verdi, daha sonra da eline geçirdiği bıçakla koluna çizikler attı. Kontrolden çıkan adam, hızını alamayarak mutfağındaki tabak, tencere, çaydanlık, bardak gibi eşyaları etrafa fırlattı. Çılgına dönen adamın hedef gözetmeksizin fırlattığı malzemeler tüm mahalleyi ayağa kaldırdı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahsı evden çıkarmak için uğraşan ekipler, Murat Ö.'yü ikna etmek için saatlerce dil döktü.Ekiplerin gün boyunca süren uğraşları sonucu ikna edilen şahıs, polis ekiplerince ekip aracına alındı. Şahsın öğretmen olduğunu ama bir süredir şizofreni hastası olduğunu aktaran komşusu, "Hastalıktan dolayı böyle. Kardeşiyle kavga etmiş sabah, spotçuyla. Tartışmışlar. Polisler aldı. İlk önce sağlık ekipleri girdi, ondan sonra polisler aldı. Bayağı uğraştılar, çünkü polisleri taşladılar. Sabah birden beri bu ses var zaten. Onun dışında, dörtten, beşten beri uğraşıyorlar" dedi.