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Okul hırsızları yakalandı

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018
Okul hırsızları yakalandı
Başkentte; 8'i evden, 10' u okuldan ve 2'si işyerinden olmak üzere 20 hırsızlık olayını 17 kişilik çetenin yaptığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonucu zanlıların izine ulaşan Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlıların tümünü yakaladı. Çetenin U.K.'nın kullandığı ticari taksi ile gittikleri hırsızlık öncesi bölgede keşif yaptıkları belirlendi. Okul ve evlerin pencerelerini ustalıkla kısa sürede G.E., S.Y., M.K.'nin açtığı tespit edildi. Çetenin çaldıkları ürünleri uyuşturucu madde satın almak için piyasa değerinin kat be kat altında sattığı öğrenildi. Sabıka kayıtları bir hayli kabarık olan zanlıların çalıntı ürünleri sattıkları kişiler de tek tek belirlendi. Çalıntı ürünler sahiplerine teslim edilirken madde bağımlısı hırsızlardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Okul hırsızları yakalandı
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