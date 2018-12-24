Özhaseki abiniz yanınızda

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ve Ankara milletvekillerinin katıldığı toplantıda konuşması sık sık tezahüratlarla bölünen Özhaseki'ye gençler " Reisi ara" çağrısında bulundu. Gençlerin bu çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan Özhaseki, telefon aracılığı ile gençleri Başkan Erdoğan'la buluşturdu.Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'deki belediye başkanlığı ve bakanlık görevlerinde çok iyi hizmetlere imza attığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kayseri'deki 5 dönem belediye başkanlığından sonra Kayseri'yi gerçekten çok ciddi bir değişime kavuşturan o deneyimli ve tecrübeli arkadaşımız. Şimdi dedik ki Ankara'ya Mehmet Bey yakışır. Bu deneyimlerini her yönüyle ortaya koyabilecek olan bir belediye başkanına zaten Ankara'nın ihtiyacı vardı. Bu konuyla ilgili çok çalışmamız, çok gayret etmemiz lazım. Bunun neticesinde de inşallah Ankara'yı çok farklı bir konuma getirmemiz lazım. Zaten Ankara özellikle 94'ten itibaren Sayın Gökçek ile birlikte bir süreci yaşadı. O değişim, dönüşüm süreçleriyle birlikte sürekli güzelleşen, değişen bu Ankaramızı bundan sonra da aynı şekilde devam ettirmemiz lazım. Bunun için gençliğimizin çok çalışmasına ihtiyacımız var. Özhaseki ağabeyiniz bilesiniz ki yerel yönetimde her zaman sizlerin yanında olacaktır. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Ankara kendisine yakışır sesi ve neticeyi ortaya koyacaktır" diye konuştu.Önümüzdekiaydan itibaren Ankara'ya ilişkin projelerini açıklayacağını belirten Mehmet Özhaseki, "Bir taraftan genel merkezde bütün ilçelerin adaylarını belirlemekle uğraşıyorum. Bir taraftan ittifak görüşmelerini sürdürüyorum. Bir taraftan da Ankara Büyükşehir için neler yapabileceğimizin hesabını yapıp projeler hazırlıyorum. 25 kişilik bir ekiple bir aydır çalışıyoruz. Allah izin verirse aybaşından itibaren bu projeleri tek tek açıklayacağız. Sonrada bunların başına geçip gerçekleştireceğiz. Bunların içerisinde stat ta var… 11 başlıkta 100'dan fazla proje var. Bunların hepsi ayakları yere basan, insanların beklediği projeler. Ara ara bana 'seçimler boyunca sizin tavrınız, taktiğiniz nasıl olacak' diye soruyorlar. Taktiğimiz çok basit; dürüstlük, şeffaflık, açıklık olacak ve doğruyu söyleyeceğiz. Kimseyle de uğraşmayacağız" ifadelerini kullandı.