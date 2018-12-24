Seriye devam

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta maçında Osmanlıspor, Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf Osmanlıspor oldu. 10. dakikada Lumanza'nın kullandığı serbest vuruşta Burhan topa dokundu. Kaleci İrfan Can son anda müdahale etti. 20. dakikada Robert'in vuruşunda top az farkla dışarı gitti.41. dakikada Tugay'ın kafa vuruşu kaleyi bulmadı. 44. Ddakikada Yener'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Karcemarskas'ta kaldı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.İKINCI 45 dakika Osmanlıspor ataklarıyla başladı. 51. dakikada Ayuk'un çevirdiği topta Mertan son dokunuşu gerçekleştiremedi. 56. dakikada Mertan'ın vuruşunda kaleci İrfan Can topu iki hamlede kontrol etti. 63. dakikada Eren'in vuruşunda kaleci Karcemarskas topu çıkardı.86. dakikada Adanaspor'un kaptırdığı topta Beykan pasını Magaye'ye verdi.Maç sonuna 6 dakika kayıp zaman ilave edildi.90+6'da Adanaspor rakip yarı alanda gol ararken kaptırılan topu Magaye taşıdı.Osmanlı bu galibiyetle Osman Özköylü yönetiminde ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.