Telekom, Afyon Belediyespor’u deplasmanda devirdi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'YI 7 Days EuroCup'ta başarıyla temsil eden ve tur şansını son haftaya kadar taşıyan Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi 12. hafta mücadelesinde Afyon Belediyespor'a konuk oldu.Son 54 saniyeye Redding'in basketiyle 18-16 önde giren Türk Telekom, Callowey'in 12 saniye kala kaydettiği üçlükle periyodu 19-18 geride tamamladı. İkinci çeyrekte özellikle hücumda derli toplu bir görüntü çizen Türk Telekom, devreye 41-38 önde girdi. Türk Telekom 3. çeyrekte üstünlüğünü sünrdürüp 62-57'lik üstünlükle son çeyreğin yolunu tuttu.FINAL çeyreğinde farkı açmak isteyen Telekom savunmada rakibine nefes aldırmadı. Landesberg'in serbest atışlardan kaydettiği sayılarla farkı ilk kez çift haneli sayılara taşıyan başkent ekibi (64-75) mücadeleyi de 79-77 kazandı. Sylven Landesberg 31 sayı ile maçın en skoreri oldu.