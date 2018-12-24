Telekom, Afyon Belediyespor’u deplasmanda devirdi

TÜRKIYE'YI 7 Days EuroCup'ta başarıyla temsil eden ve tur şansını son haftaya kadar taşıyan Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi 12. hafta mücadelesinde Afyon Belediyespor'a konuk oldu. Landesberg ve Stimac ile boyalı bölgeden sayı kaydeden konuk ekip, hücumda Callowey'i durduramayarak skor üstünlüğünü rakip takıma verdi.
Son 54 saniyeye Redding'in basketiyle 18-16 önde giren Türk Telekom, Callowey'in 12 saniye kala kaydettiği üçlükle periyodu 19-18 geride tamamladı. İkinci çeyrekte özellikle hücumda derli toplu bir görüntü çizen Türk Telekom, devreye 41-38 önde girdi. Türk Telekom 3. çeyrekte üstünlüğünü sünrdürüp 62-57'lik üstünlükle son çeyreğin yolunu tuttu. LANDESBERG 31 SAYIYLA OYNADI
FINAL çeyreğinde farkı açmak isteyen Telekom savunmada rakibine nefes aldırmadı. Landesberg'in serbest atışlardan kaydettiği sayılarla farkı ilk kez çift haneli sayılara taşıyan başkent ekibi (64-75) mücadeleyi de 79-77 kazandı. Sylven Landesberg 31 sayı ile maçın en skoreri oldu.