Ankara İtfaiyesi’nden 45 saniye rekoru

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"REAKSIYON Süresi" ile dünya standartlarını yakalayan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangın, trafik kazası ve kurtarma ihbarlarına tüm hazırlıklarını tamamlayarak bu süreyi aşmadan yola çıkıyor. Ankara İtfaiyesi'nin Türkiye'deki modern ve başarılı itfaiyeciliğin öncüsü olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun, yangın, trafik kazası ve kurtarma operasyonlarıyla ilgili ihbarlarda, ekiplerin tüm hazırlıklarını tamamlayarak, merkezden ayrılma süresinin (Reaksiyon Süresi) 45 saniyeyi aşmadığını söyledi. Ankara İtfaiyesi'nin teknik donanımı ve vazife bilinciyle başkentlilerin güvenini kazandığına dikkat çeken Olgun, "Ankara İtfaiyesi 46 istasyonu, 774 personeli ile 24 saat Ankaralılara hizmet veriyor" diye konuştu.Vatandaşların imdadına koştuklarını vurgulayan Olgun, "Başkentteki itfaiye grupları, Ankara'nın coğrafi yapısı dikkate alınarak düzenlendi. 46 itfaiye grubu sınırları genişleyen kentin değişik ilçe ve semtlerinde çıkması muhtemel yangınlara, anında ve etkin müdahalede bulunacak şekilde yerleştirildi" dedi. Ankara İtfaiyesi, Türkiye'deki itfaiye teşkilatları arasında bir ilk olarak 1997'de kurulan "Su Altı Arama Kurtarma" ekibi ile deniz, göl, gölet ve barajlardaki kurtarma çalışmalarına da imza atıyor.