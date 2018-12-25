Bahar tadında geçsin!

Yılın son haftası… Başkentin ana gündemi yerel seçimler. Gözler ilçe belediye başkan adaylarında. Siyasi partilerin propaganda süresi 1 Ocak'ta başlıyor.

AK Parti 3 aşamalı seçim kampanyasıyla vites yükseltmeye hazırlanıyor.

Kampanyaya AK Parti'nin 2023 belediyecilik vizyonu, yeni projeler damgasını vuracak.

İlçe belediye başkan adaylarını belirlemek için yoğun bir mesai yürütülüyor.

İstanbul, Ankara için özel komisyon çalışıyor.

İki şehrin ilçelerine yönelik çalışmada sona gelindi.

AK Parti ve MHP arasında ittifak görüşmeleri sürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bu hafta içinde ittifak görüşmelerinin sonuçlanacağını belirtiyor. İki parti ittifak yapılan illerin ilçelerinde de adayları birlikte belirliyor. AK Parti'nin Ankara'dan 2, İstanbul'dan iki ilçede aday çıkarmayarak MHP adayını destek verebileceği konuşuluyor. Ankara'nın 25 ilçe adayını Başkan Erdoğan'ın tanıtım toplantısı ile açıklaması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da seçim öncesi adaylar konusunda yoğun bir mesai yürütüyor. Belirlenen adayların bu haftadan itibaren açıklanması bekleniyor.

İttifak kapsamında aday gösterilmeyen illerin ilçelerinde de 24 Haziran seçimlerinde alınan oy, önceki yerel seçim sonuçlarına göre aday belirleniyor. Ankara adayı Mehmet Özhaseki'nin ismini açıklayan AK Parti Ocak ayında İstanbul adayını açıklayacak. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Büyük gün için bütçe görüşmelerinin bitmesi bekleniyor. AK Parti, seçim kampanyası kapsamında slogan ve şarkılarda memleket, hizmet vurgusu yapacak.

Gelelim Ankara adayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin seçim stratejisine.

Ankara'nın her alanda ufuk açıcı, yön gösteren bir şehir olması için gayret edeceğini söylüyor ve ekliyor; "Rakiplerimle kavgalı olmamaya gayret edeceğim. Seçim sürecinde projelerimi anlatacağım. Seçim takvimimiz doğruluk ve dürüstlük üzerine kurulu olacak." Dilerim ki!

81 milyonu tek yürekte buluşturan Başkentimize yürekli, vizyon sahibi bir başkan eli değsin. Teknoloji, bilim, siyaset, ekonominin üssü bu kenti bir dünya markası kente dönüştürsün. 2019 için geri sayım başlarken, bahar tadında bir yıl, bir seçim diliyorum.