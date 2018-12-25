Bayat ekmekten yemek yaptılar

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PURSAKLAR Belediyesi'nin Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ev hanımlarına yönelik düzenlediği Bayat Ekmek Yemek Yarışması ve Yöresel Yemekler Yarışmasında hem israfa dikkat çeken hem de dereceye giren kadınlar para ile ödüllendirildi. İkişer kişiden oluşan yarışma grupları, Anadolu'ya ait yöresel lezzetler ve bayat ekmeklerle yapılan yemek çeşitleriyle jürinin huzuruna çıktı. Profesyonel Aşçılar Derneği'nin usta aşçıları yapılan yemekleri titizlikle inceleyip sunumdan lezzete kadar birçok konuda değerlendirme yaparak not verdi. Yarışmacıları ve jüri üyelerini ziyaret edip yemekleri tadan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "İsrafa dikkat çekmek ve yöresel yemeklerimizi unutturmamak için gayret gösteren bütün hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini burada bir kez daha yaşattık" dedi. Birinci olan Serpil Mengüç ve Meltem Soyuduru para ödülünü Yemen'e bağışladı.