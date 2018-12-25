Can dostlar

BUGÜN NELER OLDU

Eren Güder 23 yaşında. Ankara Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencisi. Engelli hayvanlara yürüteç yapan Güder'in hayali ise hayvan barınağı kurmak. Ailesiyle yaşayan Güder, küçüklüğünden beri hayvanlarla içli dışlı. Üniversiteye başladığında sokaktaki hayvanlarla daha sık ilgilendiğini ve beslediğini söyleyen Güder'in hayvanlara olan sevgisi daha da arttı. Güder, "Hayvanların çektiği acıları görmeye başladım. Onların bize ihtiyacı var diye düşündüm" dedi. Güder, adını Haçi koyduğu köpekle tanışmasını ise şöyle anlattı: Haçi'yi bir gün kliniğe birisi yaralı bir şekilde bırakıyor. Sokak köpeği olduğu için takip etmiyor. Klinik Haçi'yi sahipli bir köpek olmadığı için tedavisinden sonra ormana bırakmak istiyor. Kliniğin önünde yatmasından rahatsız oluyor. Bende o süreci biliyorum. Ormana bırakma kararı aldıklarında karşı çıkıyorum. Haçi'yi mahalleme getiriyorum. Evimin dibinde kalmaya başladı. Bize bağımlı oldu. Aramızda değişik bir bağ oluştu. Haçi ismini de izlediğim bir filmden etkilenerek koydum. Filmdeki köpek sahibini işe gidip gelirken istasyonuna bırakıyor. Ben de okula gidip gelirken beni durağa bırakıyor. Bu yüzden koydum."Güder, kulakları doğuştan duymayan "Koca kafa" isimli Van kedisiyle tanışmasını ise şöyle anlatıyor: "Haçi'yi kliniğe tedaviye götürdüğümde "Koca kafa"yla tanıştım. Duymadığı için sokak köpeği tarafından saldırıya uğramış. Sinirlerini kaybettiği için arka 2 ayağını kullanamaz hale gelmiş. Klinikte bir kedinin ötanaziolacağını duydum. Ben de ötanazi olmasın diye sahiplendim. İlk gördüğümde vücudu zayıf olduğu için, kafası vücuduna göre çok büyüktü. "Koca kafa" diye seslenmek geldi içimden. Her ne kadar duymasa da ben ona koca kafa diye sesleniyorum"diye konuştu.HAÇI dişi olduğu için annelik iç güdüsü olduğunu söyleyen Güder, "Koca kafa'yla gezmeye çıktığımızda Haçi de yanımıza geliyor. Aralarında ayrı bir bağ oluştu. Bunu görmek beni çok mutlu ediyor" diye konuştu. 4 senedir sokak hayvanlarını gönüllü beslediğini söyleyen Güder, "Benim hayalim zarar görmüş, acı çeken hayvanları kurtarmak. Koca kafa'nın "koocakafa" diye adına açılan sosyal medya hesabı var. Bu hesabı açma nedenim engelli hayvanlar adına farkındalık yaratmak" ifadelerini kullandı.