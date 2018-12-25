‘En güzelini Ankara’ya yapacağım’

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özhaseki, Ankaragücü ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi: "Ankaramızın bir çok değeri var. Bu değerlerin başında da yüz yıllık bir kulübümüz ve köklü bir tarihi olan Ankaragücümüz var. Ankaragücü'ne gücümüz yettiğince destek vermeye devam edeceğiz. İNŞALLAH BANA NASİP OLUR
Başkan olalım, olmayalım önemli değil. Ankaragücü, Ankara ve bu ülke için bir değerdir. Bunun farkındayız ama Ankara'ya en güzeli de bir stadyum yapmak olacaktır. Türkiye'de 2000'li yılların başında, UEFA standartlarında bir stadyum yaptıran kişi benim. İnşallah Ankara'da en güzelini yapmak bana nasip olur."