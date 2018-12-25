‘En güzelini Ankara’ya yapacağım’

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özhaseki, Ankaragücü ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:Başkan olalım, olmayalım önemli değil. Ankaragücü, Ankara ve bu ülke için bir değerdir. Bunun farkındayız ama Ankara'ya en güzeli de bir stadyum yapmak olacaktır.