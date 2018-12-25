Gençler yolu yarıladı

GEÇTIĞIMIZ sezon Süper Lig'den düşerek 29 yıl aradan sonra Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, ligin ilk devresinde topladığı 41 puanla şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu gösterdi. Başkent ekibi sezon başı göreve gelen teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çıktığı 17 maçta 13 galibiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Kırmızı-siyahlılar ligin ilk 8 haftasında oynadığı maçların hepsini kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. Sözeri'nin öğrencileri, ligdeki iki mağlubiyetini art arda Balıkesirspor ve İstanbulspor karşısında aldı. EN YAKIN RAKİBE 5 PUAN FARK
GENÇLERBIRLIĞI ligin ilk 6 sırasında yer alan rakiplerinden Denizlispor'un 5, Gazişehir Gaziantep ve Ümraniyespor'un 10, Hatayspor ve Osmanlıspor'un ise 12 puan önünde yer aldı. Öte yandan sezon başı 19 Mayıs Stadı'nın yıkılması sebebiyle maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynayan Gençlerbirliği Ankara'da sadece 7 maça çıkabildi.
Kırmızısiyahlılar Ankara'daki son maçını 5 Kasım'da Giresunspor karşısında oynadı.