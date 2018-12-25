Gençler yolu yarıladı

BUGÜN NELER OLDU

GEÇTIĞIMIZ sezon Süper Lig'den düşerek 29 yıl aradan sonra Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, ligin ilk devresinde topladığı 41 puanla şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu gösterdi.Kırmızı-siyahlılar ligin ilk 8 haftasında oynadığı maçların hepsini kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. Sözeri'nin öğrencileri, ligdeki iki mağlubiyetini art arda Balıkesirspor ve İstanbulspor karşısında aldı.GENÇLERBIRLIĞI ligin ilk 6 sırasında yer alan rakiplerinden Denizlispor'un 5, Gazişehir Gaziantep ve Ümraniyespor'un 10, Hatayspor ve Osmanlıspor'un ise 12 puan önünde yer aldı.Kırmızısiyahlılar Ankara'daki son maçını 5 Kasım'da Giresunspor karşısında oynadı.