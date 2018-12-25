Obezite ameliyatları hafife alınmasın

BUGÜN NELER OLDU

Son zamanlarda bir estetik ameliyatı gibi algılanmaya başlayan ve mantar gibi türeyen zayıflama ameliyatlarının sağlık açısından önem taşıdığını ifade eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Aziz Mutlu Barlas, her ameliyat olmak isteyeni ameliyat etmenin yanlış olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın da konuyu ele attığını belirten Dr. Barlas, "Ameliyat olmak için bazı kriterler gerekiyor hasta ben mide ameliyatı olmak istiyorum diye gelse dahi hastamızı testlere tabi tutmadan uzman ekibin onayını almadan ameliyat yapmıyoruz" diye konuştu. Önemli bir ameliyat olan obezite, tüp mide ameliyatı gibi operasyonların sektör haline getirildiğini ifade eden Dr. Barlas, "Son yıllarda medyada ameliyatlarla ilgili bilgi kirliliği yaşanıyor. Obezite ciddi bir konu ancak bu konuda yapılan ameliyatlar ne internetteki gibi basit kozmetik bir uygulama bir sihirli değnek değil ne de haberlerde yer aldığı gibi bu ameliyatı oldu öldü gibi korkulacak ameliyatlar değil. Bu ameliyatların yapılmasında bazı kriterler oluşturuldu. Biz Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu ameliyatları zaten yıllardır multidisipliner yaklaşımla başarıyla yapmaktayız. Hastalarımızı ameliyat öncesi Endokrinoloji, Psikiyatri başta olmak üzere ilgili tüm branşların onayına sunduktan sonra, gerçekten uygun olan vakaları opere ediyoruz. Hastalarımızın ameliyat sonrası takiplerini ve profesyonel desteğini sağlıyoruz" açıklamalarda bulundu.Ameliyatlar hakkında bilgi veren Dr. Barlas, "Beslenme alışkanlıkları, teknolojinin sebep olduğu hareketsizlik, genetiği değiştirilmiş organizmalar, gıda koruyucular ve fast food ağırlıklı diyet nedeniyle şu anda obezite hızla artıyor. Bu sorunla mücadele, başta önleyici tedbirler olmak üzere, birçok tıp alanını ilgilendiren çok yönlü bir mücadele olmalı. Cerrahi olarak bizim yaptığımız zayıflama ameliyatları ise bu hasta grubunun çok az bir kısmında öneriliyor. Gerçekten uygun olan vakalar için hayat kurtarıcı olan bu müdahale, farklı amaçlar için suiistimal ediliyor. Bu ameliyatlar, operasyon esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek sorunları çözebilecek, takip edilebilecek ve olası komplikasyonları göğüsleyebilecek tecrübe ve teknik donanıma sahip ekipler ve hastaneler tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde, estetik furyasıymış gibi aygınlaşan bu ameliyatlarla ilgili üzücü haberleri basında görmeye devam edeceğiz" dedi.