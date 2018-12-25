Yön levhaları yenileniyor

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ANKARA Büyükşehir Belediyesi, başkent ulaşımının daha güvenli ve konforlu olmasını sağlamak amacıyla başlattığı yeni yön levhalarının montaj çalışmalarına başladı. Başkentin dört bir tarafında ihtiyaç olduğu tespit edilen, yıpranan ve kullanılamaz hale gelen sistem levhalarını yenilediklerini belirten Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanı Mümtaz Durlanık, "Başkanımız Mustafa Tuna'nın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın taleplerini bir bir yerine getirmeye çalışıyoruz. Bin 400 takım ve yaklaşık 6 bin yön panelinden oluşan yeni levhaları, şehrin ihtiyaç bulunan noktalarına yerleştirme çalışmalarına başladık" dedi. Başkenti en ücra köşesine kadar birbirine bağlayan yeni yollar açan, asfaltlara kavuşturan, yıprananları yenileyen, yol çizgilerinden levhalara kadar baştan sona süsleyen Büyükşehir, bu yollardaki güvenlik işaretlerini de tamamlamaya ve yenilemeye devam ediyor.