Ankaralıların asgari ücret sevinci

BUGÜN NELER OLDU

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tutarı belli oldu. Birçok işçi, aylardır beklediği o müjdeli haberi aldı. Vatandaşların merakla beklediği 2019 yılı asgari ücret oranları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında gerçekleşen komisyon toplantısının ardından açıklandı. Komisyonun kararına göre 1 Ocak itibariyle asgari ücret, yüzde 26.5 artarak brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında bir müjde daha verdi. Cumhurbaşkanı, "Yılbaşından itibaren konutlarda elektriğe ve doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacak" dedi. Art arda gelen bu açıklamalardan sonra Ankaralılar SABAH Ankara aracılığıyla memnuniyetlerini dile getirdi.ŞAHIN Şahin: "Bir ailede 2 kişi çalışıyorsa bence gayet makul bir rakam. Hem kira, hem çocukların eğitimi, hem de faturalara 2 bin 20 lira kıt kanaat yeter. Elektrik ve doğalgaza yılbaşından sonra gelecek yüzde 10'luk indirim bizleri çok rahatlatacak. Beklentimiz indirim yapılması yönündeydi"YASIN Özel: "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk asgari ücret icraatı bizleri sevindirdi. Bizleri bu rakam memnun etmiştir. Karı koca çalışırsa eve aylık 4 bin lira para girecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"SERKAN Telli: "Beklediğimden daha yüksek bir rakam oldu. Bu kadar beklemiyordum, tatmin edici. Aylardır bunu takip ediyoruz. Yeni yıl hediyesi oldu. Cumhurbaşkanımıza ve yetkililere teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelir."İSMAIL Yoldaş: "Ülkemiz için hayırlı olur inşallah. Devletimiz bizler için uğraşıyor. Allah razı olsun. Ben rakamı iyi buldum. Bence kimse şikâyet etmesin, buna şükür."BEKTAŞ Yeniay: "Bin 600 liraya göre şu anki ücret çok çok iyi. Elektriğe, suya ve doğalgaza zam gelmezse rahat geçim sağlanır."ÖZGÜR Erdemir: "Daha fazla olabilirdi ama bu da iyi. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun."YUSUF Ulu: "Mevcut ekonomik şartlara göre az bir rakam. Buna da şükür. Devletimiz elinden geleni yapıyor. Demek ki bu kadar uygun görmüş."BILGEHAN Ateş: "Bu devlet bu millete daha ne yapsın? Allah devletimize zeval vermesin. Bu kadar artması sürpriz oldu 3-5 lira oynar diyorduk ama yüzde 26 zam yüzümüzü güldürdü"MAHMUT Karakoç: "Önceki yıllara göre çok güzel bir zam oldu. Rakam çok iyi. Bugünümüze şükür. Ben vesile olan herkese teşekkür ediyorum."AHMET Gökkaya: "Üstünde çok çalıştılar. Merak ettik ne olacak diye. Ödemelerde zorlanıyordum. Kış geldi faturalar katlandı. Yapılan zam ilaç gibi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Yapılan indirimleri de unutmayalım. Peşine de maaş zammı eklenince… Yaparsa yine AK Parti yapar."