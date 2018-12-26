Ankara’nın kalbine biyomimikri projesi

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DOĞADAN tasarım anlamı taşıyan biyomimikri, şehirleri değiştirecek. Ankaralı Tasarımcı Mimar Şenay Başak imzası taşıyan üç proje hayata geçtiğinde başkent dünyanın ilk biyomimikri ile hayat bulan şehri olacak. Doğayı taklit ederek çözüm üretme disiplini 'Biyomimikri'nin mimarlık alanında Türkiye'deki öncülerinden İç Mimar Şenay Başak, "Tunalı Hilmi Caddesi Yayalaştırma" projesiyle bir ilke imza attı. Ankara'nın en gözde ve işlek caddesi Tunalı Hilmi, proje hayata geçtiğinde kent tasarımında biyomimikri'nin ilk örneği olarak başkentte hayat bulacak. Her üç projede de Türkiye'de bir ilke imza atan Başak, "Geleceğin şehirleri kesinlikle biyomimikri ile tasarlanıp yönetilecek teknoloji her ne kadar gelişirse gelişsin, akıllanırsa akıllansın sadece etrafımıza bakmamız; taşa, toprağa, ağaca, kuşa bakmamız yeterli. Yüce yaradan zaten tasarımı yapmış. Bizim yapmamız gereken sadece etrafa yeterince ve kalp gözümüzle bakmamız" dedi.