Artık konkordato kolay olmayacak

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ANKARA Ticaret Odası'nın Hukuk ve Demokrasi Kurumu Derneği ile birlikte düzenlediği "Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato ve Dövize Endeksli Sözleşmelerin Türk Lirasına Uyarlanması Paneli" yapıldı. ATO Başkanı Gürsel Baran, konkordatonun, mali durumu bozulmuş olan borçluların koruma altına alınarak borçlarını ödeyebilir hale gelmesi amacıyla İcra İflas Kanunu hükümleriyle düzenlendiğini hatırlattı. Konkordato uygulamalarının alacaklıları zor durumda bırakması üzerine gözden geçirildiğini ve kanunla yeniden düzenlendiğini hatırlatan Baran, "Yeni kanunla, borçlunun konkordato talebine ekleyeceği belgelere yönelik düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle eskiden kolayca yapılan konkordato başvuruları zorlaştırıldı. Yeni düzenlemeyi birlikte takip edeceğiz" dedi.