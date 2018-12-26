Başkent Ankara’da buzlanma uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Valiliği'nce, il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ve buzlanma ile don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlara, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, (dün) akşam saatlerine doğru kar yağışına dönüşeceği ve bugün sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, "Kar yağışının ardından hava sıcaklığı bir süre sıfır derecenin altında seyredecek. Kuvvetli kar yağışı ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması gerekmektedir" denildi.