‘Değerli öğretmenim’ projesi 45 ile ulaştı

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ANADOLU Vakfı'nın öğretmenlerin başarılı birer sosyal girişimci olabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin artırılması hedefiyle sürdürdüğü 'Değerli Öğretmenim' projesi ile 24- 28 Aralık'ta Ankara'da ilk kez verilen eğitimlerle 45. iline Ankaraya ulaştı. Proje kapsamında 24 -28 Aralık tarihlerinde Çankaya ve Pursaklar ilçelerindeki farklı lise binalarında 'Sosyal Girişimcilik', 'Yönetişim Yetkinliği' ve 'Lise Öğrencilerine Sosyal Girişimcilik' başlıkları altında verilen eğitimlere Ankaralı öğretmenler katıldı. Öğretmenlerin ve yöneticilerin bir problemden veya bir ihtiyaçtan yola çıkarak projeler geliştiren, sürdüren ve sosyal dönüşümü sağlayan yetkinlikleri ile toplumsal ve sosyal ihtiyaca yönelik sürdürülebilir sistemler kurabilme becerilerinin geliştirilmesine yönelik seminer ve eğitimler hayata geçiriliyor.