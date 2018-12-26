En çevreci proje eskrimden geldi

Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, uyguladıkları dönüşüm projesiyle eskrim pistlerinin eritilerek 1 buçuk milyon lira kar edildiğini söyledi. Çürümeye terk edilmiş pistleri Türk eskrimine yeniden kazandırdıklarını ifade eden Atalı, öncelikle deforme olması nedeniyle kullanılamayan, kullanılması sporcu sağlığı açısından sakıncalı 105 takım eskrim pistinin 26 il ve ilçeden toplatıldığını aktardı.
Atalı toplanan pistlerin fabrikada eritilerek yenilendiğini ve illere tekrar dağıtılarak Türk eskrimine kazandırıldığını vurguladı. TESİSLEŞMEYE DEVAM
Atalı, "Yaklaşık 1 buçuk milyon lira tutarındaki pistler, dönüşüm projemiz sayesinde bize sadece 50 bin lira gibi bir nakliye bedeline mal oldu" dedi. Eskrime tesis kazandırmak için yoğun şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirten başkan Atalı. federasyona tahsis edilen Kartal Uğur Mumcu'daki spor kompleksinde bulunan salonun altyapı çalışmalarının tamamlandığı bilgisini vererek, "Bu salonu 2019 yılının hemen başında, ocak ayında Türk eskriminin hizmetine sunacağız"
ifadelerini kullandı.