En çevreci proje eskrimden geldi

BUGÜN NELER OLDU

Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, uyguladıkları dönüşüm projesiyle eskrim pistlerinin eritilerek 1 buçuk milyon lira kar edildiğini söyledi. Çürümeye terk edilmiş pistleri Türk eskrimine yeniden kazandırdıklarını ifade edenAtalı toplanan pistlerin fabrikada eritilerek yenilendiğini ve illere tekrar dağıtılarak Türk eskrimine kazandırıldığını vurguladı.Atalı, "Yaklaşık 1 buçuk milyon lira tutarındaki pistler, dönüşüm projemiz sayesinde bize sadece 50 bin lira gibi bir nakliye bedeline mal oldu" dedi. Eskrime tesis kazandırmak için yoğun şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirten başkan Atalı. federasyona tahsis edilen Kartal Uğur Mumcu'daki spor kompleksinde bulunan salonun altyapı çalışmalarının tamamlandığı bilgisini vererek,ifadelerini kullandı.