Kaçak parfümler kanseri tetikliyor

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ANKARA Tuhafiye, Parfümeri ve Billuriyeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Raşit Kanık, merdiven altı ucuz parfüm almayın diyerek vatandaşları uyardı. Vatandaşları uyaran Kanık, "Kaçak parfüm yani merdiven altı ucuz parfümler almayın. 3-5 liraya parfüm olmaz. Nereden geldiği, kimin yaptığı, ne malzeme kullanıldığı belli değil. Bunu vatandaştan biz rica ediyoruz ucuz diye almasınlar" diye konuştu.Kaçak parfümler tehlike saçıyor diyen Raşit Kanık, "İnsanların yüzde 80'i cilt hastası oluyor. Bay bayan fark etmez. Hep pahalı da alacak değiller. Gayet güzel ucuz orijinal parfümler var. Kozmetik ürünlerini mağazalardan ve satış bürolarından alsınlar. Arızalı olduğu ve bozuk çıktığı zaman fişini aldıysan iade etme şansın var. Fiş almadıysan da yüzde 90'ı kendi ürünü olduğu için değiştirir. Kendi orijinal veya dışarıdan gelen orijinal parfümlerimiz var. Sokakta satılan parfümleri almayın. Önce insan sağlığı. Eğer parfüm kullanmak istiyorsanız belirli yerlerden alın. Her şeyden önce sağlık, sağlık, sağlık. Ucuza sakın ha sakın fiyata bakıp aldanmasınlar" dedi.