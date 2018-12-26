Kore Gazisi Nurettin Ebil: Türk’ün destanı bitmez

BUGÜN NELER OLDU

Yemen'de esir kalmış çiftçi bir babanın oğlu ve aslen Niğde Bor'lu olan Ebil, ortaokul paralı olduğu ve maddi durumları elverişsiz olduğu için okula devam edemeyip çalışmak zorunda kaldı. Çocukluğumu yaşayamadım diyen Ebil, "Niğde'ye gittim. Milli savunma hesabına okuyup oradan astsubay olarak Ankara'ya geldim. Milli savunma bizi asker olarak aldı. Okutmadı. Ayakkabımızı tamir ettiriyorduk. Çiviler doğruluyor, ayağımıza batıyordu çıkarıp taşla dövüyorduk" dedi. Kore savaşında kuyudan su içerken havan mermisinin düşmesi ve vücuduna şarapnel parçalarının isabet etmesiyle yaralandığını söyleyen ve mühimmat teknisyeni olan Ebil şöyle anlatıyor: "Seferihisara gittim. 1 ay zarfında Kore'ye intikal ettik. Silahımızı aldıktan sonra, cephede yatacağımız yeri gösterdiler. Düşmanla aramızdaki mesafe 12 metreydi. Onlar dağ delmiş bize ateş ediyor. Bizimkilerde kum torbasıyla mevziyi yapmışlar. Onlar da oraya ateş ediyor. Bizimkiler konserve atarlardı. Düşman eliyle uzatıp almaya kalktıkları zaman ateş ederlerdi. Günlüğüme yazmıştım tek tek. Biz 450 kişi onlarda 4 bin zaiyat vardı." Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konum ustalık ve ince bir dış siyaseti gerektirmektedir diyen Ebil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke menfaatleri için elinden geleni yaptığını ve iyi bir duruş sergilediğini söyledi. Ebil, "Cumhurbaşkanımız bir dünya lideri. Bayrağa, ezana, milletin onuruna, şerefine peşkeş çektirmediği için onun her zaman yanındayız. Bize yani yüce Türk milletine yakışan onu yalnız bırakmamak. Onun da dediği gibi beraber yürümek, beraber ıslanmak ve birlikte bu milleti yüceltmek olmalı gayemiz" diye konuştu. Ebil'in tek hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek.Terör yuvalarını bitireceğiz diyen Ebil, "Kimsenin yapamadığını biz yapacağız. Kritik günlerden geçiyoruz. Askerimiz terör yuvalarını yok etmek için cumhurbaşkanımız önderliğinde gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra her ne kadar bu harekât ertelendiyse de teröristleri kazdıkları çukurlara gömeceğiz. Kore de savaşan bir gazi olarak orada ülkem adına Türk askerini ve cumhuriyetimizi onurlandırdım. Şimdi de sizden beklentim. Bu teröristleri imha edecek Türk halkını gururlandırın ve zaferle dönün" dedi.15 Temmuz gecesini anlatan Ebil, "15 Temmuz gecesinde darbe yapmaya kalktılar. Türkiye'yi teslim alacaklarını sandılar ama Cumhurbaşkanımızın yaptığı demokrasi çağrısıyla halk bu darbeye karşı kenetlendi, bir olup direndi. Başından beri Fetö'yle mücadele eden Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Fetö'cüleri mağlup ettik" dedi.Atatürk'e su sattığını söyleyen Ebil, 10 yaşındaydım. Niğde Bor İstasyonu'nda şişeyle su satılırdı. Bende orada su satıyordum. İstasyonda "Ey yolcu Bor'un emsalsiz suyunu içmeden nereye" diye şişenin üstünde yazardı. Boş gazoz şişesine koyup satıyorduk. Atatürk'te Ankara'dan bir yere gidiyordu. Bor'da beyaz tren durdu. Cama yaslanmıştı. Görünce hemen koştum camın altına 'su alır mısınız' dedim. 'Nerenin suyu, orada ne yazıyor' dedi. Yazıyı okudum. 'Neden' yazıyor deyince 'bu su çok güzel, temiz tatlı su o yüzden' dedim. 'Şişeyi uzat bakayim bir' dedi. Parayı attı aşağıya. 20 kuruştu o zaman demir para, mecidiye diyorlardı. Aramızdaki diyalog buydu" diye konuştu.