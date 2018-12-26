Mehmetçiğimize mektup var

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Mamak'taki Özel Bilimsel Koleji Lisesi'nin öğrencileri Suriye sınırında vatan savunması yapan gecegündüz sıcak- soğuk demeden terör örgütleriyle çatışan kahraman Türk askerini yalnız bırakmadı. Türkçe öğretmenleri öncülüğüne başlatılan proje kapsamında öğrenciler duygularını mektup satırlarına döktü.Bilimsel Kolejde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Elif Can, Canan Aldemir ve Zeynep Baki dönem başında öğrencilerin kendilerini doğru ifade etmeleri, duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştirecek etkinlikler düzenleme kararı aldı. Alınan kararlar doğrultusunda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Elif Can'ın oluşturduğu 'Güçlü Kalemler ve Somut Hisler Diyarı' kulübü öğrencilere duygu ve düşüncelerini geliştiren, manevi ve sosyal değerlere bilinçli yaklaşan hem yazılı hem de sözlü olarak kendilerini ifade etme imkânı sundu. Öğrenciler, Mehmetçiğimize duyduğu minnettarlığını ve sevgisini dile getiren mektuplar yazdıBilimsel Kolej Müdürü Serdar Yurdakul, farkındalık oluşturan bu örnek davranış ile her anlamda Mehmetçiğimizin yanında olduklarını ve onlara moral vermeyi istediklerini belirtti. İşte öğrencilerin kaleminden dökülen bazı cümleler: "Sana sadece ağabeyim değil, kahramanım da demek istiyorum. Çünkü sen vatanı uğruna, kendi isteklerini bir tarafa bırakıp mücadele ettin. Yaptığın işin kutsallığı karşısında herhangi bir saygısızlığa tahammülüm yok. Ben senin orada o soğukta yaşadığın şeyleri bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki bu vatanı biz asla savunmasız bırakmayacağız."