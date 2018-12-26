Nadir ve etkili

BUGÜN NELER OLDU

Sezon başında İskoç ekibi Celtic'le olan sözleşmesi sona erdikten sonra Gençlerbirliği'nin bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Nadir Çiftçi, performansıyla takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.Ligin ikinci haftasında Altınordu deplasmanında 78'de oyuna dahil olan Nadir, 79'da fileleri buldu ve skoru 2-1'e getirerek üç puanı takımına kazandırdı.Spor Toto 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasınrda Ümraniyespor deplasmanında 82. dakikada oyuna giren Nadir Çiftçi 83'te ağları bularak maçta skoru 2-0'a getirdi ve ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.ÜMRANIYESPOR maçında gol attıktan sonra 6 maç sessizliğini koruyan Nadir, ligin 14. haftasında 6-0 kazanılan Karabükspor maçında 1 gol kaydetti. 15. haftadaki 0-0 sona eren Denizlispor karşılaşmasını boş geçen golcü oyuncu, 16. haftada Gazişehir Gaziantep ağlarına 1 gol yolladı.Genç oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bergama Belediyespor karşısında da 1 gol buldu.