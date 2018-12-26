Nadir ve etkili

Sezon başında İskoç ekibi Celtic'le olan sözleşmesi sona erdikten sonra Gençlerbirliği'nin bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Nadir Çiftçi, performansıyla takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu. 26 yaşındaki golcü oyuncu sezon başında ilginç bir istatistiğe imza atarak ligde attığı ilk üç golü oyuna girdikten bir dakika sonra kaydetti.
Ligin ikinci haftasında Altınordu deplasmanında 78'de oyuna dahil olan Nadir, 79'da fileleri buldu ve skoru 2-1'e getirerek üç puanı takımına kazandırdı. Üçüncü hafta Gençlerbirliği sahasında Eskişehirspor'u 5-0 yenerken bir önceki maçta olduğu gibi 78'de oyuna dahil olan Nadir Çiftçi, 79'da skoru tayin eden gole imza attı.
Spor Toto 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasınrda Ümraniyespor deplasmanında 82. dakikada oyuna giren Nadir Çiftçi 83'te ağları bularak maçta skoru 2-0'a getirdi ve ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti. SON 2 HAFTADA 3 GOL BİRDEN ATTI
ÜMRANIYESPOR maçında gol attıktan sonra 6 maç sessizliğini koruyan Nadir, ligin 14. haftasında 6-0 kazanılan Karabükspor maçında 1 gol kaydetti. 15. haftadaki 0-0 sona eren Denizlispor karşılaşmasını boş geçen golcü oyuncu, 16. haftada Gazişehir Gaziantep ağlarına 1 gol yolladı. Gençlerbirliği, ilk devrenin son haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 yenerken Nadir Çiftçi rakip filelere 2 gol göndererek ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.
Genç oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bergama Belediyespor karşısında da 1 gol buldu.