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halterde iki bronz kazandı

Giriş Tarihi: 26.12.2018
Pursaklar Belediyesi halterde iki bronz kazandı
Pursaklar Belediyesi Halter Takımı sporcuları Okullar Ankara Elemeleri Gençler Kategorisi müsabakalarının son gününde 2 bronz madalya kazanıp Kütahya'da yapılacak müsabakalarda Pursaklar'ı ve Ankara'yı temsil etme hakkı kazandı. Pursaklar Belediyesi sporcuları yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Başkent'te Okullar Ankara Elemeleri Gençler Kategorisi müsabakalarına katılan Melih Akkaya ve Safa Akyüz iki bronz madalya kazandı. Gençler 73 kiloda yarışan Melih Akkaya ve 81 kiloda Safa Akyüz bronz madalya kazanarak şubat ayında Kütahya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda hem Pursaklar'ı hem de Ankara'yı temsil etme hakkı kazandı. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, genç sporcuları tebrik ederek, "Sizlerin başarıları bizleri mutlu ediyor. Hem ilçemizi hem de Başkent Ankara'mızı başarıyla temsil ediyorsunuz. Bizler belediye olarak her zaman yanınızdayız" diyerek destek mesajı paylaştı.
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Pursaklar Belediyesi halterde iki bronz kazandı
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