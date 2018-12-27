2020 Tokyo için haydi göreve

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, sezon bitiminin ardından sponsorluk çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyledi. İyi bir dönem geçirdiklerini ve sporcuların uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiklerini belirten Uztürk,şeklinde konuştu.Uztürk, paralimpik sporcuların uluslararası organizasyonlarda 2017'de 171,5 madalya, 2018'de ise 250,5 madalya kazandığını aktardı. Bedensel engelli milli sporcuların, bu yıl madalya rekoru kırdığının altını çizen Uztürk,Asıl hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılı olmak. Bunun için çalışmalyarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.