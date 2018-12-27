2020 Tokyo için haydi göreve

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, sezon bitiminin ardından sponsorluk çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyledi. İyi bir dönem geçirdiklerini ve sporcuların uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiklerini belirten Uztürk, "Birçok federasyona göre ulusal ve uluslararası organizasyonumuz daha fazla. Dolayısıyla daha fazla sporcuya ulaşmak ve başarılı sonuçlar alabilmek için kaynak çeşitliliğini artırmaya çalışıyoruz. Her branşa ayrı bir sponsor bulmak istiyoruz"
şeklinde konuştu. NELER BAŞARABİLECEKLERİNİ HERKESE GÖSTERDİLER
Uztürk, paralimpik sporcuların uluslararası organizasyonlarda 2017'de 171,5 madalya, 2018'de ise 250,5 madalya kazandığını aktardı. Bedensel engelli milli sporcuların, bu yıl madalya rekoru kırdığının altını çizen Uztürk, "Sporcularımız kendi branşlarında ülkemizi başarıyla temsil ettiler. Sporcularımız imkan ve fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini herkes gösterdiler.
Asıl hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılı olmak. Bunun için çalışmalyarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.